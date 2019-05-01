انطلاق التخفيضات الكبرى في دبي غداً لمدة 3 أيام

المصدر: دبي – البيان

تستعد مراكز التسوق ومتاجر التجزئة في دبي لاستقبال حشود الزوار مع انطلاق فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" التي تبدأ غداً الخميس وتستمر لغاية يوم السبت 4 مايو.

وتشارك في هذه الفعالية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مشاركة أكثر من 400 علامة تجارية من عالم الأزياء والتجميل والذهب والمجوهرات، حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة من التخفيضات الكبرى التي يقدمها أكثر من 1,500 محل تجاري في شتّى أنحاء المدينة قبيل حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

وتقدم فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" بدورتها السادسة عروضاً ترويجية وصفقات مدهشة تصل لغاية 90 بالمئة.

ويقدّم راعي الفعالية "راك بنك" الفرصة للمتسوقين الذين يستخدمون بطاقات الائتمان الشخصية وبطاقات الخصم المباشر ماستركارد من راك بنك خلال "3 أيام من التخفيضات الكبرى" للفوز بالاسترداد النقدي، حيث سيدخل أي شخص ينفق 250 درهماً أو أكثر في السحب الذي سيشهد اختيار 10 فائزين يومياً، وسيحصل كل فائز على مبلغ 1000 درهم ليكون مجموع الجوائز عند انتهاء فترة التخفيضات الكبرى 30 ألف درهم.