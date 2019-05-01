مروة المطروشي أول إماراتية تدير المراقبة الجوية فى دبي

المصدر: دبي- البيان

قامت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية المزود لخدمات الملاحة الجوية، والتي تدير المجال الجوي لإمارة دبي وجزءاً من المجال الجوي للمناطق الشمالية بتعيين مروة المطروشي أول مواطنة إماراتية في منصب مدير مناوب لإدارة عمليات مراقبة حركة الملاحة الجوية في دبي.

وقال محمد عبد الله أهلي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية:«أكد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أكثر من مناسبة عن أهمية دور الشباب في صناعة قصة نجاح دولة الإمارات، حيث أعرب سموه قائلاً إن الشباب أمل الحاضر والمستقبل، وبروح الشباب نحقق المراكز الأولى، وأكد أن شباب الإمارات اليوم قادر على استباق المتغيرات وخوض التحديات.

هذا ووضع سموه استراتيجية لشباب الوطن والتي تسعي لتعزيز الثقة وتقديم الفرص والاستثمار وتأمين بيئة مبتكرة حرصاً على صناعة أفضل نموذج لتمكينهم.

تأتي مروة المطروشي كمثال للمرأة الإماراتية الدؤوبة التي حققت رؤية صاحب السمو، وعملت بكل جهد طامحةً للمركز الأول في عملها لتصبح أول سيدة إماراتية تتقلد منصب مدير مناوب لبرج مراقبة الملاحة الجوية بمطار دبي الدولي.

وبالرغم من اعتقاد العديد أن قطاع خدمات الملاحة الجوية يقتصر على الرجال فقط نظراً للتحديات المتعددة مثل أوقات العمل بنظام المناوبة، تأتي مروة لتتحدى وتغير جميع هذه المعتقدات. نفتخر بتواجد مروة من ضمن فريق عمل المؤسسة ونحييها كونها رمزاً رائداً يشجع المرأة الإماراتية على الالتحاق بهذه القطاعات المميزة».

التحقت مروة المطروشي بالمؤسسة عام 2004 في منصب ضابط مراقبة الملاحة الجوية، وأصبحت أول إماراتية يتم اعتمادها بنجاح لتكون مديراً مناوباً في برج مراقبة حركة الملاحة الجوية بإمارة دبي.

ويعمل المدير المناوب من داخل برج المراقبة بمطار دبي الدولي، حيث يكون مسؤولاً عن تنسيق المهام اليومية لعمليات مراقبة الحركة الجوية بالإضافة إلى ضمان استمرارية عناصر السلامة وتقديم الخدمات. علاوة على ذلك، ستكون مروة مسؤولة عن فريق إدارة عمليات المراقبة بالكامل.