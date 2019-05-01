«لوفتهانزا» تجمّد خطط توسّع «يوروينجز»

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أعلنت شركة الطيران الألمانية العملاقة «لوفتهانزا جروب» أمس تجميد خطط توسيع شركة الطيران منخفض التكاليف التابعة لها «يوروينجز» في ظل المشكلات التي تواجهها سوق الطيران الأوروبية.

وبحسب «لوفتهانزا»، وهي أكبر شركة طيران في أوروبا، فإن «يوروينجز» ستقدم خلال العام الجاري عدد الرحلات نفسه والمدن التي تخدمها مثلما كان الحال خلال العام الماضي، في حين كانت الشركة تعتزم زيادة عدد رحلات شركة الطيران منخفض التكاليف 2% خلال العام الحالي.

كانت «يوروينجز» قد عانت في العام الماضي من مشكلات عدة مع طياريها وتأخير وإلغاء العديد من الرحلات.

في الوقت نفسه أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تراجع الأرباح بأكثر من التقديرات، حيث يتوقع مسؤولو «لوفتهانزا» وصول إجمالي قيمة فاتورة الوقود خلال العام الجاري إلى 6.8 مليارات يورو (7.6 مليارات دولار).

يأتي ذلك في حين أعلنت «لوفتهانزا» أمس ارتفاع خسائرها خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 342 مليون يورو مقابل خسائر قدرها 39 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت خسائر تشغيل الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري 344 مليون يورو مقابل أرباح تشغيل 52 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت خسائر التشغيل بعد حساب المتغيرات الموسمية 336 مليون يورو مقابل أرباح قدرها 52 مليون يورو خلال الفترة نفسها.

وأشارت الشركة إلى أن زيادة قيمة فاتورة الوقود خلال الربع الأول من العام الجاري بمقدار 202 مليون يورو وتراجع إيراداتها في أوروبا كان من بين أسباب ارتفاع خسائرها.