«ساس» تلغي 504 رحلات

المصدر: ستوكهولم - د ب أ

أجبر إضراب الطيارين في الدنمارك والنرويج والسويد شركة الخطوط الجوية الإسكندفانية (ساس) على إلغاء 504 رحلات جوية أمس، ما أثّر في نحو 47 ألف راكب.

وقال المدير التنفيذي للشركة ريكارد جوستافسون: أعرب عن قلقي العميق إزاء عدم التوصل لحل لقضية إضراب الطيارين، وهذا الأمر مستمر في التأثير على عملائنا.

وأسفر الإضراب، الذي بدأ منذ الجمعة الماضية عن إلغاء المئات من الرحلات الجوية حتى أمس، خامس أيام الإضراب، والإضرار بنحو 280 ألف راكب.

وانتهت المباحثات مع نقابة الطيارين بالشركة التي تمثل 1500 طيار الجمعة دون التوصل لاتفاق.

ويريد الطيارون الحصول على تعويض مقابل خفض الأجور أثناء مرور الشركة بأزمة مالية عام 2012.

وقال جوستافسون إن طلبات الطيارين «تمثل زيادة كبيرة في التكاليف بالنسبة لساس، من شأنها تهديد الميزة التنافسية طويلة الأجل للشركة وربما الوظائف».