الشركات الإماراتية تحصد ثمار الاستثمار في إدارة البيانات

المصدر: دبي - البيان

كشف بحث لـ«فيريتاس تكنولوجيز»عن ارتفاع سقف توقعات الشركات الإماراتية فيما يتعلق باستثماراتها في قطاع إدارة البيانات على الرغم من أن غالبيتها يتوقّع تحقيق ضعف قيمة الاستثمارات التي يقومون بها.

وأشارت الدراسة إلى أنّه رغم من تحقيق الشركات لعائدات تصل إلى 2.25 دولار مقابل كلّ دولار تستثمره في ميدان تعزيز إدارة البيانات ما زالت الغالبية العظمى من الشركات (88%) تتوقّع تحقيق معدلات أعلى من العائدات.

وأوضح 10% فقط من المشاركين في الدراسة في الإمارات أنّ شركتهم نجحت في تحقيق المعدل المتوقّع من العائد على الاستثمار بينما قال 1% فقط بأنّ العائد على الاستثمار فاق توقّعاتهم بما يتناسب مع المعدل العالمي.