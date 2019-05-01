البطالة في منطقة اليورو تتراجع

المصدر: لوكسمبورغ - د ب أ

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أمس، أن البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، تراجعت إلى 7.7 % في مارس، مقابل 7.8 % في فبراير.

ووفقاً للمكتب، فإن النسبة المعدلة موسمياً، تعد الأقل التي يتم تسجيلها في المنطقة، التي تضم 19 دولة، منذ سبتمبر من 2008.

ووصل عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو في مارس، إلى 12.6 مليون شخص، بانخفاض قدره 174 ألفاً عن الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه، تراجعت نسبة بطالة الشباب المعدلة موسمياً إلى 16 % في مارس، مقابل 16.1 % في فبراير.

وسجلت جمهورية التشيك أقل معدل للبطالة في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ 9. 1 %. أما في منطقة اليورو، فقد سجلت ألمانيا أقل معدل بطالة (3.2 %)، وهولندا (3.3 %).

أما النسبة الأعلى، فقد تم تسجيلها في اليونان، التي وصل معدل البطالة فيها إلى 18.5 % في يناير، وإسبانيا 14 %.

وفي دول الاتحاد الأوروبي الـ 28، سجلت البطالة 6.4 % في مارس، مقابل 6.5 % في فبراير.