طيران الإمارات تنقل "بوذا" من باكستان إلى سويسرا

المصدر: البيان الالكتروني

نقلت الإمارات للشحن الجوي تمثالاً لبوذا عمره 2000 سنة من باكستان إلى سويسرا، واستمتع زوار متحف ريتبرغ في زيوريخ، بين ديسمبر 2018 ومارس 2019، بمشاهدة هذه التحفة التاريخية النفيسة قبل أن تعيدها الناقلة بأمان إلى موطنها الأصلي.

وكان متحف بيشاور في باكستان قد أعار تمثال غاندارا بوذا القديم لعرضه في معرض «المحطة التالية نيرفانا - نهج البوذية» في متحف ريتبرغ، وكانت تلك أول مرة ينقل فيها التمثال إلى خارج باكستان.

وكان يتعين على المتحفين توخي الحذر الشديد خلال عملية تغليف وتأمين وعرض التمثال، وكذلك الإمارات للشحن الجوي خلال عملية النقل لضمان عدم إلحاق أي ضرر بالتمثال الضخم النفيس.

وحرصت الإمارات للشحن الجوي على اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان النقل الآمن للتمثال الذي يزن 1700 كيلوغرام، ويبلغ طوله مترين. ونقل التمثال على طائرة ركاب وفق معايير منتجها الخاص بالشحنات الثمينة Emirates Valuable.

وقال جوليوس موني، مدير تطوير المنتجات في الإمارات للشحن الجوي: «توجب إجراءاتنا المعتادة ضرورة نقل الشحنات الثمينة في حاويات آمنة ذات أبواب معدنية، ولكن لم يكن ذلك ممكناً لتمثال ضخم بمثل هذا الحجم، وكانت الأولوية بالنسبة لنا ضمان تحميل الشحنة بعناية فائقة لتجنب إلحاق أي ضرر بالتمثال، وبالطبع الحفاظ على هذه التحفة التاريخية النفيسة آمنة طوال عملية النقل. وفي النهاية توصلنا إلى حل بسيط يتمثل في وضع شريط مقاوم على الغلاف الخارجي للصندوق الخشبي للتأكد من عدم المساس بالشحنة».

وتعاونت الإمارات للشحن الجوي مع الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات وترانس جارد لضمان سلاسة الفحص الأمني والمناولة والتخليص للتمثال، ونقلت الشحنة إلى وجهتها النهائية بسرعة فور وصولها إلى مطار دبي الدولي. وحرصت الناقلة، من خلال التخطيط والتنسيق الدقيقين مع مركز مراقبة الشبكة، على توقف الطائرتين، القادمة والمغادرة، بجانب بعضهما البعض لتجنب أي تأخير في عملية النقل، كما تمت مراقبة الشحنة باستمرار من قبل مركز عمليات الإمارات للشحن الجوي، الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لاستباق وتجنب أي عقبات محتملة أثناء النقل.