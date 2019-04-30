"دبي مول" يعلن عن خصومات كبرى لمدة 3 أيام

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن "دبي مول" عن خصومات وعروض ترويجية كبرى في المتاجر والمطاعم والمقاهي من 2 إلى 4 مايو.

ويشارك في العروض الترويجية المذهلة أكثر من 1350 من المتاجر والمطاعم والمقاهي، التي تتضمن وجهات جديدة وحصرية.

ويستقبل "دبي مول" الزوار خلال فترة الخصومات الكبرى حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل، في حين تبقى المطاعم والمقاهي مفتوحة حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل.

كما أعلن "دبي مول" عن تعاون مع "كريم" لتقديم خدمة النقل المجانية خلال هذه الفترة. ويمكن الحصول على الرمز الخاص بهذا العرض ببساطة عبر تطبيق "دبي مول".

يذكر أن "دبي مول" هو أبرز وجهات التسوق والترفيه العصرية التي طورتها "إعمار مولز"، ويمتاز بموقعه الحيوي في قلب "وسط مدينة دبي".