شركة ناشئة تطلق تطبيقاً شاملاً لطلب الطعام في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «كريف»، الشركة الناشئة المتخصصة في توصيل الطعام وخدمات تناول الطعام في المطاعم، والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن إطلاق تطبيق الهاتف الخاص بها في الدولة، يُوفر طريقة شاملة تُتيح للناس القدرة على إشباع شهيتهم الشديدة لتناول الطعام.

ويستطيع مستخدمو التطبيق طلب الطعام من خلال تمرير الإصبع على الشاشة باتجاه اليمين أو اليسار لتصفح مختلف أصناف الأطعمة المعروضة (والتي تكون محددة سلفاً من خلال متطلباتهم وتفضيلاتهم المعينة)، كما يستطيعون حجز طاولة في مطعم في أيّ مكان في الإمارات، أو طلب الطعام مُسبقاً، ومن ثم الذهاب لاستلامه، أو حتى البحث عن الاتجاهات للاستدلال على موقع مطعم محدد.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: «يفخر سوق أبوظبي العالمي بجهوده الرامية لتوفير فرص دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة الوطنية، كشركة «كريف». وبصفته مركزاً مالياً عالمياً، يحرص سوق أبوظبي العالمي على تعزيز بيئة مزدهرة وداعمة تُمكّن مجتمع الشركات الناشئة وتحفز النمو الاقتصادي المستدام لدولتنا».

من جانبه، قال عبد الله راشد الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كريف»: «إنّنا ممتنون للغاية لسوق أبوظبي العالمي للدعم الذي ساعدنا على تحويل فكرتنا إلى واقع، ولتزويدنا بالمنظومة والبنية الأساسية اللازمة لضمان امتلاكنا كلّ مقومات النجاح. يقدم سوق أبوظبي العالمي مميزات عدة، ويُتيح للشركات الناشئة التركيز على أعمالها مع تلقيها في الوقت ذاته دعماً كبيراً».