85 % من شركات المنطقة تعول على التجارب الرقمية في نمو أعمالها

المصدر: دبي - البيان

كشفت نتائج بحث أجرته شركة «ريفربد» أن 85% من شركات منطقة الشرق الأوسط يعولون على التجارب الرقمية الإيجابية في دفع عجلة نمو أعمالها، لذلك، يستحسن لهذه الشركات التي تتطلع إلى تنمية أعمالها وزيادة مستوى رضا عملائها وموظفيها في 2019، أن تستثمر في التقنيات التي تمكّنها من رصد وتحسين تجارب مستخدمي تطبيقاتها.

وقال إيلي ديب، نائب رئيس «ريفربد» الإقليمي للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «تشهد نماذج الأعمال تغييراً سريعاً بعد أن أتاحت الخدمات الرقمية للمستخدمين العمل مع المؤسسات في أي وقت ومن أي مكان. إنّ من شأن هذه الخدمات المتوفرة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار السنة، إذا ما قُدمت بصورة ملائمة، أن تعزّز تجربة العميل وإشراكه وولائه، وتسهم في الوقت نفسه بتحقيق إنتاجية أعلى ورضا أكبر لدى الموظفين».