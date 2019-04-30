تحديث جديد لـ«تيليجرام إكس»

المصدر: نيويورك - وكالات

حصل تطبيق «تيليجرام إكس»، الذي يعد النسخة المتقدمة من تطبيق التراسل الفوري المشفر «تيليجرام» على تحديث جديد، حيث تم إعادة تصميم الإشعارات من البداية، حيث وفّر فريق التطوير خدمة الإشعارات وتحسنت هذه الإخطارات بشكل كبير، إضافة إلى توفير الكثير من الخيارات المتعلقة بالتنبيهات، فضلاً عن كونها لا تستهلك بطارية الهاتف مثلما كان يحدث في السابق.

وذكر تقرير تقني أنه أصبح الآن هناك نوعان من إعدادات الإشعارات الجديدة الموجهة نحو الخصوصية وتجميع الإشعارات بشكل أفضل أيضاً، وبالإضافة إلى تحسينات الإشعارات يقدم التحديث أيضاً استطلاعات الرأي وتحسينات الأداء العامة والتحكم بشكل أفضل في بيانات المستخدمين.