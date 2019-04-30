استقرار إنتاج الإسمنت بالصين

المصدر: بكين - شينخوا

ذكرت وكالة «موديز» أن حجم إنتاج الإسمنت بالصين انخفض من قمته المسجلة في 2014، لكنه سيبقى مستقراً حتى 2020. وقال روي تشانغ، محلل ومساعد نائب المدير في الوكالة، إن حجم الإنتاج الأدنى يعكس إغلاق القدرة الإنتاجية غير الفعّالة والملوثة للبيئة.

وأرجع التقرير سبب الانخفاض أيضاً إلى انخفاض حجم الإنتاج، نتيجة سعي الحكومة إلى تقليل الانبعاثات. وذكر تشانغ أن حجم الإنتاج الأدنى والطلب المستقر يدعمان سعر الإسمنت، حيث إن مثل هذه الأسعار ستساعد في الحفاظ على هوامش مستدامة للمنتجين.

وحسب التقرير، ستخفض أسعار الإسمنت بشكل طفيف في عام 2019 بسبب الطلب الضعيف في قطاع العقارات، بينما سيتم تعويضها إلى حد كبير من قبل الطلب المتزايد في قطاع البنية التحتية. وبلغ حجم إنتاج الإسمنت في الصين 2.18 مليار طن في عام 2018، بانخفاض عن 2.48 مليار طن في عام 2014، وفقاً لما ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وخفضت السلطات في السنوات الأخيرة توسع صناعة الإسمنت كجزء من الجهود لخفض القدرة الإنتاجية.