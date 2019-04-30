«هواوي» تُطور شبكات الجيل الخامس في كمبوديا

المصدر: بنوم بنه - د ب أ

أعلن متحدث باسم هيئة تنظيم الاتصالات في كمبوديا، أن البلاد وقّعت اتفاقاً مع شركة «هواوي» لإقامة البنية التحتية اللازمة لإطلاق شبكة الجيل الخامس في البلاد العام القادم، وذلك في وقت استبعدت فيه دول غربية، الشركة من التوسع في الجيل الخامس.

وقال المتحدث إيم فوثا، لوكالة الأنباء الألمانية، إنه تم توقيع الاتفاقية في بكين بين الشركة ووزارة البريد والاتصالات الكمبودية. ويتيح الاتفاق للشركة، تطوير شبكة للجيل الخامس في البلاد، بهدف زيادة سرعات الإنترنت الخاصة بالهواتف، وتحسين الاتصال الرقمي.

وتحث الولايات المتحدة، الدول الأوروبية، على استبعاد الشركة من بناء شبكات الجيل الخامس بها، وسط اتهامات للشركة بأنها تشكل تهديدات أمنية رقمية، وأن لديها علاقات وثيقة جداً بالحكومة الصينية. ووافقت بريطانيا مؤخراً على السماح لهواوي بالمساعدة في بناء بنية تحتية «غير جوهرية» لشبكة الجيل الخامس الجديدة.