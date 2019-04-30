المصدر: دبي - البيان

كشفت «بروف بوينت»، شركة الأمن السيبراني، عن اتخاذ 57 شركة من منطقة الشرق الأوسط مقراً لها، وتندرج ضمن قائمة أكبر 2000 شركة عالمية لمخاطر الاحتيال عبر البريد الإلكتروني.

وقال إميل أبو صالح، المدير الإقليمي لدى «بروف بوينت» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «يواصل الاحتيال عبر البريد الإلكتروني توفير أرباح كبيرة لمجرمي الإنترنت، وقد أوضحت نتائج بحثنا الأحدث أن هذه المشكلة ما زالت قائمة حتى تاريخه.

ونظراً للتطور الذي تشهده هذه التهديدات من حيث النطاق ومستوى التعقيد، يتعين على الشركات أن تسعى إلى تعزيز دفاعاتها في وجه الاحتيال عبر البريد الإلكتروني عبر الاعتماد التقنيات الحديثة مثل معيار «مصادقة الرسائل القائمة على النطاق والتقارير والمطابقة» لحماية علامتها التجارية من انتحال الهوية».