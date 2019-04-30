أسهم «فيسبوك» الأكثر تداولاً في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

أعلن «ساكسو بنك» قائمة تضم أفضل خمسة أسهم من حيث التداول في الربع الأول من العام، والتي تصدرتها شركة «فيسبوك».

وقال بيتر جارنري، رئيس استراتيجيات الأسهم لدى «ساكسو بنك»: «تعرّضت أسعار الأسهم وتقديرات الأرباح لتأثيرات كارثية في الربع الأخير من عام 2018، وفي جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية في العالم، إلا أن التحوّل التاريخي الذي شهدته السياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الفدرالي، وتحسّن البيانات من آسيا دعم أسواق الأسهم لتتعافى مما تكبّدته خلال الربع الأخير من عام 2018».

وأضاف: «شهدت الأسهم الأمريكية انتعاشاً ملحوظاً أعادها إلى سابق عهدها عند أعلى مستويات حققتها العام الماضي، حيث يبعد مؤشر ستاندرد آند بورز 2% فقط عن ذروته التي وصل إليها في سبتمبر.

ويأتي هذا التحسّن مدفوعاً بالسياسة النقدية والتفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة، وتحسّن أرقام الاقتصاد الكلي في آسيا، ويمكننا اعتبار انطلاق موسم أرباح الربع الأول هذا الأسبوع رابع العوامل الدافعة لهذه النتائج».