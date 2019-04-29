الاتحاد للطيران تضيء برج خليفة بعرض مبهر لشعارها

المصدر: البيان الالكتروني

أضاءت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، برج خليفة، أيقونة دبي وأطول برج في العالم، بألوان شعارها مع استعراض موسيقي احتفالاً بدخول علامتها التجارية "لك الاختيار" مرحلتها التالية، ويأتي ذلك مع انطلاقة معرض سوق السفر العربي.

وخلال المعرض، كشفت الشركة عن برنامج التحوّل الهام على درجتها السياحية، بدءًا من ترقية وتحديث مقصورات الدرجة السياحية في طائراتها طراز إيرباص A320 وA321، والذي شمل تجهيزها بمقاعد جديدة وبرنامج ترفيه شخصي، إلى جانب مفهوم جديد ومحسّن بالكامل لخدمة تناول الطعام في الدرجة السياحية على كافة الرحلات.

