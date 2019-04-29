«الأتمتة» تقضي على نصف الوظائف في 20 عاماً

المصدر: دبي-البيان

قال التقرير الأخير للتوظيف الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نصف الوظائف سوف تختفي وتتحول إلى شكل آخر خلال العشرين عاماً المقبلة بسبب الأتمتة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإنه في بعض الحالات سيفقد العمال وظائفهم على الفور، وتقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن 14% من الوظائف ستكون مؤتمتة، في حين أن 32% من الوظائف، ستكون مختلفة إلى حد كبير عن الآن.

وقال الأمين العام للمنظمة، أنجيل غوريا، في بيان «إنه يتوقع تحديات كبيرة لمستقبل العمل». وتقول المنظمة، إن هذا التحول لن يكون بالضرورة مساوياً لوظائف أقل عموماً للعمال، فإنه مع التكنولوجيا الجديدة، ستأتي أيضاً وظائف جديدة.

والمشكلة هي ضمان تجهيز العمال الحاليين للانتقال إلى تلك الوظائف خاصة أن ستة من كل 10 أشخاص بالغين ليس لديهم خبرة في تكنولوجيا المعلومات (ICT)، بينما ارتفعت حصة الوظائف ذات المهارات العالية 25% على مدار العشرين عاماً الماضية.