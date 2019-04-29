سيارة «باتيستا» الخارقة في أسواق دبي للمرة الأولى بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

تطلق أحدث علامة في عالم السيارات «أوتوموبيلي بينينفارينا» اليوم باكورة سياراتها «باتيستا» الفارهة والكهربائية بالكامل بشكل رسمي في منطقة الشرق الأوسط، خلال حفل خاص بالتعاون مع الوكيل الحصري للعلامة «أداماس موتورز» المتخصص في السيارات الفارهة، فيما ستكون دبي أول مدينة في المنطقة تطرح السيارة في أسواقها.

سيتم خلال حفل الإطلاق عرض نسخة «باتيستا» ذات قوة 1900 حصان، بتخصيص ذي لون فضي مع لمسات زرقاء. وسيشارك في الحفل مجموعة من عشّاق السيارات.

وقال لوكا بورجونيو ــ مدير التصميم لدى أوتوموبيلي بينينفارينا: «إننا فخورون بأن يكون الظهور الأول لباكورتنا باتيستا في منطقة الشرق الأوسط من هنا في دبي. لم تمضِ أكثر من ستة أسابيع على إطلاق السيارة رسمياً في معرض جنيف الدولي للسيارات، حيث لاقت استحساناً منقطع النظير».