مطارات أبوظبي تستعد لصيف حافل بالجوائز

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت مطارات أبوظبي حملة «متعة السفر تبدأ من مطار أبوظبي الدولي»، التي تتيح للمسافرين المغادرين من المطار خلال الفترة بين يونيو وأغسطس 2019 فرصة للفوز بجوائز حصرية ومجزية، وذلك ضمن إطار استعدادات الشركة لموسم الذروة والعطلات الصيفية.

وتتيح مطارات أبوظبي للمسافرين المغادرين من مطار أبوظبي الدولي خلال موسم الصيف فرصة التأهل للفوز بمجموعة من الجوائز من خلال الموقع الإلكتروني: www.flyauh.com، بالإضافة للتسهيلات الأخرى التي تشمل نظم إجراءات السفر السريعة وعالية الكفاءة، والمسافات القصيرة، التي يجري قطعها سيراً على الأقدام عند السفر عبر مطار أبوظبي الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، توفر الحملة فرصاً للمسافرين للحصول على واحد من أصل 4 عروض حصرية تشمل: خدمة توصيل مجانية من شركة «كريم» إلى مطار أبوظبي الدولي، للمسافرين من أبوظبي والعين وعدد من المناطق في دبي، أو قسيمة بقيمة 100 درهم للشراء من السوق الحرة في أبوظبي، أو خدمة المغادرة المجانية عبر صالة كبار الشخصيات، حيث يمكنهم الانتظار في «الصالة الماسية»، التي توفر لهم مزايا استكمال إجراءات السفر من قبل فريق مختص، ووسائل فاخرة لنقلهم إلى الطائرة، أو خدمة ركن السيارات مجاناً لمدة 7 أيام في مواقف «سكاي بارك» القريبة من المبنيين1و3. كما سيجري تسجيل أسماء المسافرين للدخول في عروض السحب، التي تتيح لهم فرصة الفوز بجائزة تبلغ قيمتها مليون درهم بنهاية الحملة.

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «نفخر بما نقدمه من عمليات إتمام إجراءات السفر السريعة والخالية من المتاعب في مطار أبوظبي الدولي، فضلاً عن مسافات السير القصيرة ضمن مبانينا، حيث يمكن للمسافر لدينا أن يكمل كل إجراءاته خلال 10 إلى 20 دقيقة، وذلك إن كان قادماً أو مغادراً أو عابراً على حد سواء، ليتسنى له بعدها فرصة الاستمتاع بضيافتنا العربية الأصيلة والفريدة من نوعها».

وأضاف مارتن دي غروف، الرئيس التنفيذي التجاري في مطارات أبوظبي: نهدف من خلال حملة «متعة السفر تبدأ من مطار أبوظبي الدولي» إلى تسليط الضوء على الأسباب التي تجعل مطار أبوظبي الدولي واحداً من أفضل المطارات التي توفر أرقى مستويات الراحة والسهولة في السفر عند مغادرة الإمارات، حيث يبعد مطار أبوظبي الدولي مسافة 50 دقيقة بالسيارة فقط عن معظم المقيمين في دبي.