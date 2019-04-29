أول شركة كويتية تقدم خدمات إنترنت في العراق

المصدر: الكويت - د ب أ

أعلنت شركة «كواليتي نت» الكويتية فوزها بمزايدة رخصة تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات المعلوماتية والساتلايت في العراق لتكون أول مزود خدمات اتصالات معلوماتية كويتي يفوز بترخيص الخدمة بعد منافسة مع شركات عراقية وعالمية.

وقال الرئيس التنفيذي محمد النصف، إن الفوز بهذه الرخصة يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة للتوسع الإقليمي والعالمي وجاء بعد دراسة مستفيضة لاحتياجات السوق العراقي وتقدير حجم الاستثمارات ودراسات الجدوى الخاصة بإنشاء البنية التحتية.

وأضاف: «بموجب هذا الترخيص يحق للشركة تقديم كل خدمات الاتصالات المعلوماتية من خدمات ربط وشبكات وإنترنت لقطاعي المؤسسات والأفراد». وأكد أن الموقع الاستراتيجي للكويت كان عاملاً أساسياً لتحفيز الشركة لدخول السوق العراقية.