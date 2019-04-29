نسخة محدّثة من «غوغل إيرث تايم لابس» للأجهزة المحمولة

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

أطلقت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية «غوغل» نسخة جديدة من تطبيق الملاحة وتصوير الأرض «غوغل أيرث تايم لابس» تعمل على الأجهزة المحمولة وتتيح للهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي استعرض التغييرات التي شهدتها صورة العالم خلال الفترة من 1984 إلى 2018. كما يتضمن الإصدار الجديد تحديثا مرئيا يجعل عملية تصفح ومشاهدة صور الأرض أسهل، بحسب «كريس هيرويج» مهندس البيانات الجغرافية في قطاع «غوغل أيرث».

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في التكنولوجيا إلى أنه إذا أدخل المستخدم إحداثيات أو عنوان منزله أو مكان عمله، فإن تطبيق «تايم لابس» سيعرض صور التغييرات التي شهدها هذا المكان خلال العقود الثلاثة الماضية.

وفي حال التفكير على نطاق أوسع، يمكن للمستخدم استكشاف الأماكن التي يرغب فيها أو يرشحها له «غوغل إيرث» ويشاهد حرائق الغابات في جنوب أستراليا وذوبان الجليد في ولاية ألاسكا.