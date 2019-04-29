الهند تسعى لحظر العملات الرقمية

المصدر: نيودلهي- وكالات

كشف تقرير حديث أن الهند تسعى حالياً لحظر العملات الرقمية بالكامل من البلاد، حيث تجري الحكومة في الوقت الراهن العديد من المباحثات للقيام بهذا الأمر، من خلال عدد من الوزارات حول مسودة قانون تحظر بموجبه العملات الرقمية.

وأيدت وزارات عدة القانون المذكور ويتضمن منع بيع وشراء وإصدار كل أنواع العملات الرقمية، فيما تبرر الحكومة هذه الخطوة بأن العملات الرقمية يمكن استخدامها في غسيل الأموال، لذا سيصدر القانون بناء على قانون مكافحة غسيل الأموال، فيما ذكرت وزارة التجارة أن العديد من الشركات التي تتداول العملات الرقمية كانت تقوم بذلك نتيجة للعائد الكبير، في حين أن معظمها تعمل بأسلوب احتيالي شهير للتحايل على المستثمرين السذج، على حد تعبيرها.