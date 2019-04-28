الصين تدشن أعلى نفق طريق سريع في العالم

المصدر: وام

دشنت الصين أعلى نفق طريق سريع في العالم على ارتفاع 4750 مترا فوق سطح البحر وذلك في منطقة التبت الصينية جنوب غربي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن النفق الذي يضم ممرين على طول أكثر من 5.7 كيلومتر، ويعتبر جزءاً من طريق سريع يمتد على طول 400 كيلومتر، يربط بين مدينة لاسا مركز المنطقة ونيينغتشي بجنوب شرقي المنطقة.

وكانت أعمال بناء النفق بدأت في العام 2015 على جبل ميلا عند ارتفاع 5018 مترا، وتم إكمال بنائه الاثنين الماضي، ما ساعد على تقصير مسافة 18 كيلومترا بين الجبال إلى 5.7 كيلومتر فقط.

وقال قونغ بين مدير المشروع، إن أكثر من عشرة اختراقات تكنولوجية قد تم تحقيقها في أثناء البناء النفق، مثل تحسين دقة المسح للقنوات الجبلية في الظروف الجوية شديدة البرودة والارتفاعات العالية.