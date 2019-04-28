مؤشر ثقة المستهلكين يتراجع في أمريكا

المصدر: واشنطن - د ب أ

أظهرت بيانات معدلة صادرة عن جامعة «ميشيجان» الأمريكية تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أبريل الحالي بأقل من التقديرات الأولية.

وبلغ مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الحالي 97.2 نقطة في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى 96.9 نقطة مقابل 98.4 نقطة خلال مارس.

وأشار «ريتشارد كورتين» كبير المحللين الاقتصاديين في فريق الدراسة بالجامعة إلى أن المؤشر يسجل تغييرات شهرية محدودة منذ تولى دونالد ترامب الرئاسة مطلع 2017، ليظل بين 95 و99 نقطة خلال 21 شهرا من بين 28 شهراً.

وقال «كورتين» إن ارتفاع أو انخفاض المؤشر في حدود نقطتين مئويتين يعني أن أغلب التغييرات الشهرية غير مهمة من الناحية الإحصائية.

وأضاف أن آخر مرة كانت فيها ثقة المستهلكين جيدة لفترة طويلة من الوقت، خلال المراحل الأخيرة من سنوات النمو الاقتصادي في فترة حكم الرئيس الأسبق بيل كلينتون.