استطلاع «البيان الاقتصادي»: الجمهور يتطلع بشغف لزيارة «إكسبو»

المصدر: دبي - بشار باغ

أكدت النسبة الكبرى من المشاركين في استطلاع أجراه «البيان الاقتصادي» أنهم يتطلعون لزيارة أجنحة معرض إكسبو 2020 دبي مع انطلاق فعالياته 20 أكتوبر 2020، ما يعكس الشعبية التي يكتسبها الحدث يوماً بعد يوم لدى الجمهور بوصفه أول نسخة من معارض إكسبو الدولية تتم استضافتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويترقب العالم أن تنظم دبي النسخة الأبهى والأكثر شمولية في تاريخ هذا الحدث.

ورداً على سؤال «هل تخطط لزيارة إكسبو2020 دبي؟»، أجابت النسبة الكبرى من المشاركين في الاستطلاع بنعم، حيث أكد 71% من المشاركين في الاستطلاع على موقع البيان الإلكتروني أنهم يخططون لزيارة إكسبو 2020 بعد انطلاق فعالياته، أبدى 29 % فقط أنهم لم يقرروا بعد زيارة الحدث.

وأكد 79% من المشاركين في الاستطلاع على تويتر أنهم يطمحون لزيارة إكسبو 2020 مقابل 21 % أجابوا بالنفي. فيما أظهرت نتائج الاستبيان على فيسبوك أن 82 % يخططون لزيارة إكسبو 220 مقابل 18% ممن أجابوا بالنفي.

أجندة حافلة

ويزخر «إكسبو 2020 دبي» بأجندة حافلة بالأنشطة الفنية والثقافية والفعاليات الترفيهية، وسيكون زواره من مختلف الأعمال والجنسيات على موعد مع تجارب مبهرة لا تنسى خلال فعاليات الحدث التي تستمر لستة أشهر.

وتتضمن الفعاليات أكثر من 15 ساعة ترفيه يومياً، و60 عرضاً حياً على مدار الأيام السبعة لكل أسبوع بحسب الموقع الإلكتروني لإكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى مرافق الضيافة التي تضم أكثر من 200 مطعم ومقهى توفر أطايب الوجبات والمشروبات من أنحاء العالم، وتشمل منافذ لتقديم المأكولات الشعبية والمطاعم الراقية ووجبات للعائلة وممارسات تغذية مستدامة ورحلة مذاقات في متناول الجميع.