المصدر: سنغافورة - د ب أ

سجلت مجموعة «آي فاست» لإدارة الثروات تراجعاً 37.5% في الأرباح قبل خصم الضرائب على أساس سنوي حتى 31 مارس الماضي، حيث أضر الأداء السيئ في الأسواق المالية وضعف الاستثمارات بالمجموعة بشكل كبير.

وقالت وكالة «بلومبرج» للأنباء أمس: إن المجموعة التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها سجلت أرباحاً قيمتها 1.87 مليون دولار سنغافوري (1.37 مليون دولار) مقارنة بـ2.99 مليون دولار سنغافوري قبل عام، طبقاً لتقرير الشركة اليوم.

وأضافت الشركة أنها تتوقع تحسناً في الإيرادات والربحية في النصف الثاني من العام، وتواصل الاستفادة من قطاع إدارة الثروات في آسيا.

وتراجعت الأرباح بعد خصم الضرائب 42.5 % إلى 1.55 مليون دولار سنغافوري.