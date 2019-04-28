«الإسكندنافية» تلغي 587 رحلة جوية

المصدر: ستوكهولم - د ب أ

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإسكندنافية «ساس» عن إلغاء 587 رحلة جوية كانت مقررة اليوم، الأمر الذي تسبب في تضرر 64 ألف راكب وسط إضراب مستمر للطيارين في الدنمارك والنرويج والسويد.

وكانت محادثات الوساطة مع نقابات طياري ساس، التي تمثل نحو 1500 طيار قد انهارت في ساعة مبكرة أول من أمس دون التوصل إلى اتفاق ما تسبب في الإضراب وأسفر ذلك عن إلغاء مئات الرحلات منذ أول من أمس عندما تضرر نحو 72 ألف راكب وأسفر إلغاء الرحلات أمس عن تضرر نحو 34 ألف راكب.

وقالت الشركة: «نأسف بشدة لأن عملاءنا يتضررون بسبب الإضراب المستمر للطيارين».

ولم يتضرر نحو 30 % من الرحلات التي تشغلها شركات فرعية تابعة لشركة «ساس».

وتعطلت الرحلات الداخلية في منطقة دول الشمال، علاوة على الرحلات إلى الدول الأوروبية والوجهات بعيدة المدى.