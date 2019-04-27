عصابة للمقامرة عبر الانترنت تجني 1.3 مليار دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت الشرطة الفبينية القبض على 22 شخصا على صلة بعصابة للقمار جمعت 1.3 مليار يورو، في أكبر حملة تسهتدف المقامرة عبر الإنترنت في البلاد.

وقال موقع "في. إن. إكسبريس" الفيتنامي الإخباري إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه بهم في تسهيل مراهنات من خلال موقع "إف إكس إكس 88 دوت كوم" الإلكتروني، وذلك في سلسلة من المداهمات الأسبوع الماضي عبر البلاد.

وتقدر المعاملات بأكثر من 30 تريليون دونج فيتنامي (1.3 مليار دولار)، أي أكبر من أي عملية قمار إلكترونية أخرى جرى تفكيكها حتى اليوم في فيتنام.

ويقدم الموقع الذي لم يتم حجبه بعد، ألعاب القمار الخاصة بالرياضة، واليانصيب وأيضا "كازينو" للقمار.

وبحسب وكالة الانباء الالمانية ( د ب أ ) فإن القمار كان مقننا بشكل جزئي في تلك الفلبين في 2017، ويسمح الآن بإجراء أعمال المراهنة على المباريات الرياضية، كما جرى تدشين برنامج تجريبي يسمح للمواطنين بالمقامرة في الملاهي الليلية.

وفي السابق لم يكن من المسموح سوى لحاملي جوازات السفر الأجنبية بالمقامرة.

غير أنه لم يتم إزالة الصبغة الجنائية عن المواقع الإلكترونية للمقامرة ولاتزال غير قانونية.