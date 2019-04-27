«الاتحاد للطيران» تختتم فعاليات شهر التوحد

المصدر: أبوظبي - البيان

حلقت طائرة الاتحاد للطيران رقم EY013 من أبوظبي إلى لندن هيثرو مزدانة بالأزرق، ختامًا لشهر أبريل، شهر التوحد الذي حفل بالفعاليات والمبادرات التي أقامتها الشركة دعمًا لذوي التوحد وأهاليهم.

وارتدى أفراد طاقم الطائرة الأوشحة وربطات العنق الزرقاء، ووزعوا بطاقات حملت معلومات حول التوحد وذلك لزيادة الوعي بهذه المتلازمة وأهمية التدخل المبكر ودمج المصابين بالتوحد ضمن المجتمع.

وبالتوازي مع انطلاق الرحلة الزرقاء، أقيم في المقر الرئيسي للاتحاد للطيران ورشة فنية لأجل التوحد بدأت منذ الأمس، تحت إشراف المبدعة الإماراتية المعروفة عزة القبيسي، الرائدة في مجال تصميم وابتكار المجوهرات، وحملت الورشة الفنية عنوان هذا العام «التسامح»، وشارك فيها عدد من أطفال مراكز التوحد في الإمارة إلى جانب موظفي المجموعة، وسيتم عرض اللوحة الفنية، وهي عبارة عن صورة لشجرة الغاف شعار عام التسامح، في مزاد خيري يُقام في وقت لاحق من هذا العام.

وقد نظمت مجموعة الاتحاد للطيران عددًا من المبادرات والفعاليات الخاصة على امتداد شهر أبريل، فأضاءت في اليوم الثاني من الشهر، وهو اليوم العالمي المخصص للتوحد، صالة انتظار مسافري درجة رجال الأعمال باللون الأزرق، ودعي الموظفون لارتداء الملابس الزرقاء. كما أقيمت سوق خيرية في 4 و5 أبريل في المقر الرئيسي للشركة، تبعتها في 15 أبريل، فعالية لبيع المخبوزات والحلويات. تجدر الإشارة إلى أن ريع كافة تلك الفعاليات والمبادرات سيعود لدعم برنامج متنقل للتوعية الأسرية في منطقة الظفرة.