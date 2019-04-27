«قصر الإمارات» يفوز بجائزتين

المصدر: أبوظبي - البيان

فاز فندق قصر الإمارات بجائزتين مرموقتين من جوائز السفر العالمية لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2019، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في عالم «وارنر براذرز» الترفيهي بجزيرة ياس.

تمّ خلال الحفل تتويج فندق «قصر الإمارات»، بجائزة «الفندق الفاخر الرائد في الشرق الأوسط 2019»، و«الفندق الرائد للاجتماعات والمؤتمرات في الشرق الأوسط 2019»، حيث تُسلّط هذه الجوائز الضوء على الأهمية المتزايدة لسياحة الفعاليات والمناسبات في المنطقة.

وقال مارتن كريمر، المدير العام لفندق قصر الإمارات: «تحتفي جوائز السفر العالمية بالتميّز في جميع قطاعات صناعة السفر، وتُسهم في تعزيز سمعة الفائزين على المستوى العالمي. ويُسعدنا أن نحظى، وللعام الثالث على التوالي، بهذه الجوائز الاستثنائية التي يتطلّع إليها الجميع».

يتمّ التصويت على جوائز السفر العالمية من قبل خبراء السفر والسياحة، ومستهلكي رحلات العمل والترفيه الراقية في جميع أنحاء العالم.