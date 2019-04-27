دبي تستضيف معرضاً للأدوات والآلات في يونيو

المصدر: دبي - البيان

تنطلق في دبي الدورة العشرون من معرض المعدات والأدوات والآلات «هاردوير آند تولز الشرق الأوسط 2019» والذي تنظمه ميسي فرانكفورت في الفترة من 10 إلى 12 يونيو المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث يؤكد منظمو المعرض في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط أن الحدث سيتضمن ملامح جديدة لصالح الآلاف من مقاولي البناء وشركات التجهيز وصانعي الصلب والتجار والمستوردين والموزعين في المنطقة.

وتعد مسابقة اللحام إلى جانب مؤتمر حول الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع المضاف من بين الفعاليات الجديدة المقررة لمعرض الشرق الأوسط الأبرز للمعدات والأدوات المعدنية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الذي ينطلق في دبي في يونيو القادم.

كما تعد مسابقة أفضل لحّام في الشرق الأوسط هذا العام هي الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تدعو المحترفين التقنيين في تصنيع الصلب واللحام إلى ثلاثة أيام من المنافسة الشديدة التي تقام بالشراكة مع معهد الشرق الأوسط للتدريب الصناعي (MEITI).

ويقدم مؤتمر الشرق الأوسط للتصنيع الذي يقام على مدى يومين، فعاليات جديدة هذا العام، حيث يقدم فيه أبرز الأسماء الدولية في الطباعة ثلاثية الأبعاد لقطاعات البناء، التصنيع، النفط والغاز، بناء السفن وصناعات السيارات رؤيتهم لمستقبل هذه التكنولوجيا سريعة النمو.

بالإضافة إلى المعرض نفسه، الذي يقدم فيه أكثر من 115 عارضاً من جميع أنحاء العالم أحدث الأدوات، المعدات، المواد والآلات لأصحاب الأعمال الإقليميين والمحترفين في مجالات الإنشاء، التصنيع والصناعات الفنية.

وقال ديشان إسحاق، مدير المعرض: «يدرك محترفو الصناعة المسؤولون عن توريد المعدات أهمية مواكبة المنتجات والخدمات والتكنولوجيا الجديدة في هذا المجال».