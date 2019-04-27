«فيسبوك» تقاضي شركة نيوزيلندية

المصدر: واشنطن - د ب أ

ذكرت «فيسبوك» أنها بصدد إقامة دعوى قضائية ضد إحدى الشركات وثلاثة أشخاص يقيمون في نيوزيلندا، بسبب مزاعم بأنهم باعوا خدمات وهمية لمستخدمي موقع «إنستجرام» لتبادل الصور التابع لها شملت «اعجابات ومشاهدات ومتابعين».

وأضافت إنها أوقفت حسابات خاصة بالمدعى عليهم، الذين تم تحذيرهم رسمياً بأنهم انتهكوا شروط الشركة المتعلقة بالاستخدام «ومع ذلك استمروا في نشاطهم». وذكرت في بيان: «بإقامة الدعوى القضائية، نرسل رسالة بأن هذا النوع من النشاط المزيف، سنتحرك لحماية سلامة منصتنا».

وقالت الشركة إن المدعى عليهم في الدعوى القضائية، التي تم إقامتها أمام محكمة اتحادية أمريكية، تربحوا من خدمة، باعت خدمات لمشاركات وهمية لمستخدمي «انستجرام». والمستخدمون الذين لديهم متابعون كثيرون غالباً ما يكونوا قادرين على جذب صفقات رعاية مربحة وعلى بيع منتجات على منصتهم.