اختراق بيانات 401 مؤسسة يابانية 2018

المصدر: طوكيو - وكالات

كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة «جابان تايمز» أنه تم اختراق ما لا يقل عن 2.68 مليون معلومة من البيانات الشخصية التى تحتفظ بها نحو 401 منشأة ومؤسسة فى اليابان خلال عام 2018.

وذكرت صحيفة «جابان تايمز» أن 401 منظمة، من بينها جامعات وشركات تشغيل الفنادق وحتى خدمة حجز الفنادق اليابانية لنزلاء من الخارج، أكدت عمليات اختراق البيانات.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة تعمل في الأبحاث التسويقية في اليابان تكبدت أكبر خسارة، حيث تعرض للاختراق 570 ألفاً من البيانات الشخصية تحتوي على نحو 2.68 مليون معلومة مهمة، مثل عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور وأرقام الهواتف للمستخدمين.