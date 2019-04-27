المصدر: طوكيو - د ب أ

أعلنت شركة «سوني» اليابانية للإلكترونيات أنها تتوقع تراجعاً بنسبة 9.4% في أرباحها التشغيلية للعام المالي الذي بدأ مطلع أبريل الجاري، لتصل إلى 810 مليارات ين (7.3 ملايين دولار) وسط مخاوف من تراجع المبيعات وزيادة تكاليف الإنتاج.

وتتوقع «سوني»، التي تنتج هواتف «إكسبريا» الذكية وأجهزة الألعاب «بلاي ستيشن» تحقيق صافي أرباح بقيمة 500 مليار في العام المالي الذي ينتهي في 31 مارس 2020، بتراجع نسبته 45.4% مقارنة بالعام المالي 2018. وتتوقع الشركة تحقيق مبيعات تصل إلى 8.8 تريليونات ين، بانخفاض قدره 1.5%.

وكان صافي أرباح سوني في العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي قفز بنسبة 86.7% إلى 3ر916 مليار ين، مقارنة بالعام السابق عليه، وذلك بفضل مبيعات قوية في مجالي الموسيقى والألعاب.