"إير شاتيل" للطيران تعلن زيادة صافي خسائر الربع الأول

المصدر: ستوكهولم - د ب أ

أعلنت شركة الطيران منخفض التكاليف النرويجية «إير شاتل» أن صافي خسائر الربع الأول من العام زادت وأنها تسير قدماً في اتخاذ إجراءات من أجل خفض التكاليف.

وقالت الشركة الخسائر الصافية بلغت 1.49 مليار كرون (172 مليون دولار)، بالمقارنة بالخسائر الصافية التي تم تسجيلها قبل عام، وكانت 46 مليون كرون. وكانت الخسارة أقل مما توقعه المحللون.

من ناحية أخرى، ارتفعت الإيرادات بنسبة 14% على أساس سنوي، إلى نحو 8 مليارات كرون. يشار إلى أن شركة الطيران النرويجية هي واحدة من بين العديد من شركات النقل الجوي التي أوقفت بصورة مؤقتة استخدام الطائرات من طراز «بوينج 737 ماكس 8» في مارس الماضي، بعد وقوع حادثي طيران بطائرتين من هذا الطراز.

وتدير «أير شاتيل» 18 طائرة من طراز «بوينج 737 ماكس 8» وأكثر من 110 طائرات من طراز «بوينج 737-800».