جهاز عرض جديد في الإمارات بتقنية 4K DLP

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «بينكيو» جهاز العرض الأول من نوعه «CinePrime W2700» في الإمارات بتقنية 4K DLP ومُزود بألوان DCI-P3 ومُصمم خصيصاً للسينما المنزلية ذات الإسقاط لمسافة قصيرة.

كما أطلقت بينكيو كذلك طرازاً جديداً في المجموعة نفسها، وهو جهاز W5700. ويوفر جهاز العرض DLP جودة صور لا تشوبها شائبة مع أداء ألوان لا يُصدق وتخصيص وفق المتطلبات الشخصية للترفيه المنزلي من الدرجة الأولى. وقال مانيش باكاشي، المدير الإداري لبينكيو في المنطقة: «يسرنا إطلاق هذه المنتجات .

والتي صممناها بعناية لتمكين عملائنا من اللحاق بركب مستقبل السينما المنزلية. وقد وضعت هذه الأجهزة بينكيو في مقدمة الشركات الرائدة في هذا المجال لكونها أجهزة العرض الأولى من نوعها. وقد أصبحت بينكيو بفضل هذه الابتكارات العلامة التجارية الأولى عالمياً في فئة أجهزة العرض من نوع 4K في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا».