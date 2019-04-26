«كليندينست» تزرع 20 ألف شعبة مرجانية في مركزها الجديد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «كليندينست»، وهي شركة عقارية أوروبية تتخذ من الإمارات مقراً لها والمطوّرة لمشروع «ذا هارت أوف يوروب»، عن نجاح جديد في استزراع 20 ألف شعبة من المرجان في مركزها الجديد، والذي يحمل اسم «معهد المرجان».

يأتي هذا الإنجاز في إطار مشروع ضخم يهدف لتنمية 100 ألف من الشعب المرجانية بحلول 2020، والتي ستتم زراعتها في الحيود المرجانية حول «ذات هارت أوف يوروب»، بهدف توفير وجهة ساحرة لعشاق الغوص لمشاهدة المرجان فضلاً عن تعزيز مكانة دبي مقصداً سياحياً عالمياً.

وسيقدم «معهد المرجان» دروساً في استزراع المرجان وتكثيره لتشكيل الحيود المرجانية، إلى جانب دروس الغوص، وبرنامج «تبني الحيود المرجانية»، وبرنامج شهادة ترميم الحيود المرجانية، والتي تهدف جميعها إلى تجديد وإعادة إحياء الحيود المرجانية في الإمارات والعالم.

كما سيضم المعهد طاقماً من أربعة خبراء يحملون اسم «فريق المرجان»، والذين تتلخص مهمتهم في حماية وتحسين الحيود المرجانية، والإشراف على مختلف الأشكال الطبيعية المحيطة بمشروع «ذا هارت أوف يوروب».

وقال جوزيف كليندينست، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «كليندينست»: «تعود تنمية الحيود المرجانية الجديدة بمنافع بيئية واقتصادية كبيرة على المناطق المحيطة بها نظراً لجذبها لحركة سياحية كبيرة في أوساط عشاق الغوص والترفيه البحري، والتي تعادل قيمتها مليارات الدولارات.

ونتوقع لهذا الجانب، الذي لم يحظ حتى الآن بمستوى الاهتمام والتطوير المطلوب في القطاع السياحي الإماراتي، أن يحقق الكثير من المنافع الاقتصادية لمشروعنا ولدبي عموماً.

ونؤكد عزمنا على دعم رؤية حكومة الإمارة الهادفة إلى جذب المزيد من الزوار عبر إتاحة تركيبة مذهلة ومتنوعة من الأنشطة، التي تلبي مختلف الأذواق والاحتياجات. وبعد استكمال مشروعنا ستتوفر أمام ضيوفنا باقة متنوعة من خيارات الأنشطة الترفيهية، بدءاً من الغوص لصيد اللؤلؤ، ومروراً بالسباحة مع السلاحف، وصولاً إلى استكشاف الحياة البحرية الساحرة في مياه دبي».