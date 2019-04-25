4 طلاب يفوزون في مسابقة رسم على اللوحات الجدارية

المصدر: دبي ـــ البيان

نظمت "جي كي" للأسمنت الأبيض، كجزء من مبادرتها لتشجيع المواهب الكامنة لدى طلاب الهندسة المعمارية، مسابقة للرسم على اللوحات الجدارية لطلاب الجامعات في دولة الإمارات، ومن الجامعات التي شاركت في هذه المسابقة جامعة أبوظبي والجامعة الأمريكية في دبي والجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الفجيرة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الشارقة.

واعلن عن الفريق الفائز الذي يتألف من 4 طلاب هم الطالب أحمد جعيصة والطالبة لين جميل والطالب مارك شحاته والطالبة ريم الوزير تحت إشراف الدكتور أحمد سقفلهيت من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وحصل الفريق على جائزة مالية قدرها 40.000 درهم ، في حين حصل الفريق الوصيف الذي يتألف من الطالبة عائشة خليفة والطالبة إيمان محمد والطالبة ميثاء النعيمي والطالبة طيف سيف محمد تحت إشراف الدكتور محسن الفضل والدكتورة علا شريف من جامعة الفجيرة للعلوم والتكنولوجيا على جائزة مالية قدرها 20،000 درهم في احتفال كبير أُقيم مؤخراً في فندق السوفيتل دبي داون تاون.

وقال المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية التابعة لحكومة الفجيرة، الذي كان الضيف الرئيسي في حفل توزيع الجوائز عن تقديره للمبادرة التي أطلقتها جي كي للأسمنت الأبيض: "يجسد موضوع هذه المسابقة التراث الإماراتي الثري ويركز على معالم نمو الدولة وتطورها على مدار السنوات والتي يتم تسجيلها بشكل جيد للغاية على اللوحات الجدارية أو ما يسمى بـ Mural Painting، وأضاف قائلًا " تهدف هذه المسابقة الفريدة إلى تشجيع جيل الشباب والذي يعد أساس مجتمعنا على المشاركة في هذا العمل الاستثنائي لتقدير التقدّم الذي حقّقه قادة هذه الدولة وتعريف الأجيال المستقبلية به. إنها مبادرة من شأنها مساعدة طلبة الجامعة على إظهار تألقهم وإبداعهم.”

وقال أميت كوثاري، الرئيس التنفيذي للشركة، أثناء إعلانه عن هذه المسابقة في بيان صحفي، أن جي كي للأسمنت الأبيض هي أول شركة أسمنت تنظم هذا النوع من المنافسات في المنطقة، مضيفًا "نظرًا لكوننا أحد أكثر المصانع الإماراتية تقدمًا واستخدامًا للتقنيات الحديثة، فإننا نلبي متطلبات جماليات الأسمنت الأبيض والتطبيقات المعمارية في أكثر من 40 بلدًا، فقد ارتبطت جي كي للأسمنت الأبيض بكليات التصميم والهندسة المعمارية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن نوفر، منذ عام 2014، منصة للطلاب فيما يتعلق بالتدريب والتطوير. "

وفي إطار المسابقة، صرح أميت كوثاري قائلًا "لقد قدمت كل جامعة، ممثلة بمجموعة مكونة من 4 طلاب، أعمالها الفنية التي تغطي الصوامع الأربعة لمصنع الأسمنت الخاص بنا؛ حيث اضطلع مهندسون معماريون رائدون من شتى الإمارات بمهمة تقييم التصميمات النهائية، وقد أخذ نظام التقييم النهائي ومنح الدرجات بعين الاعتبار العديد من العوامل بما في ذلك الإبداع والملاءمة والأسلوب والقدرة على السرد والجودة.