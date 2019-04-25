«دبي فستيفال سيتي» يكافئ المتسوّقين باسترداد نقدي

المصدر: دبي - البيان

يقدّم «دبي فستيفال سيتي مول» المزيد من المكافآت والصفقات للمتسوقين في الفترة بين الخميس 2 مايو حتى السبت 4 مايو 2019، فيما تستعد دبي لاستقبال التخفيضات الكبرى على مدى 3 أيام في نهاية الأسبوع.

ونظراً للإقبال الكبير على مكافآت بطاقات الهدايا من فستيفال سيتي مول، فستعود هذا الأسبوع ليستمتع المتسوقون بإمكانية استعادة النقود فوراً بمبالغ تصل إلى 250 درهماً.

وبفضل وجود ما يزيد على 400 محل تجاري وعدد غير محدود من العلامات التجارية للاختيار من بين منتجاتها، فما عليكم سوى تعبئة بطاقات الهدايا من فستيفال سيتي مول للاستمتاع بالحوافز الإضافية المميزة والمكافآت النقدية الفورية.

وإلى جانب إمكانية استعادة النقود، بوسع المتسوقين كذلك الاستمتاع بعروض ترويجية استثنائية خلال فعالية التخفيضات الكبرى التي تمتد 3 أيام في نهاية الأسبوع، وتقدم خصومات تصل إلى 90% لدى العديد من أبرز الأسماء المرموقة في الأزياء والرياضة ولوازم الأطفال والإكسسوارت والتجميل والمطاعم والترفيه العائلي.