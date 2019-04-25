«تشاينا ديلي» : إمكانات دبي التجارية تعزّز شعبية الإمارة بين الصينيين

المصدر: دبي - وائل الخطيب

ذكرت صحيفة «تشاينا ديلي» في تقرير نشرته أمس، إن دبي بوصفها واحدة من أكثر المدن عولمة في الإمارات والعالم، اكتسبت أيضاً شعبية بين الشركات الصينية بفضل إمكاناتها التجارية الهائلة وموقعها الجغرافي المميز.

وأضافت الصحيفة الصينية: ستواصل دبي جهودها للاستفادة من النمو المطرد في عدد الزائرين من رجال الأعمال من الصين، وخاصة أولئك الذين شاركوا بفعاليات التكنولوجيا الفائقة والخدمة خلال السنوات الخمس الماضية، وفقاً لما ذكره مطلعون في الصناعة.

ونقلت عن ستين جاكوبسن نائب رئيس «فعاليات دبي للأعمال» المكتب الرسمي لتنظيم الفعاليات بدبي التابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري قوله: إن عدد السياح الصينيين الذين زاروا دبي ارتفع 12 % إلى 857 ألفاً في عام 2018، ما يجعلها وجهة سياحية من الطراز الأول.

وقال جاكوبسن: «إن ظهور دبي بوصفها وجهة للمناسبات التجارية كان مسهماً رئيسياً في هذا النمو، حيث استضافت المدينة مؤتمرات مثل مؤتمر دبي الصين الذي عقد في 19 و20 سبتمبر 2018 بحضور أكثر من 900 شخص، مضيفاً أنه من المقرر أن تستضيف المدينة بالفعل حدثاً كبيراً آخر يتعلق بالصين في عام 2019، وسيستقطب نحو 800 مندوب.

وتحتل الصين مكانة ذات أولوية قصوى بالنسبة لمنظمي الفعاليات في دبي، وبالتالي فإن الشركات الصينية تتلقى دائماً دعوات للمشاركة في جميع المعارض التجارية الكبرى التي تقام في المدينة.

كما شهد مركز دبي التجاري العالمي، وهو مكان معارض رئيسي، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الزوار الصينيين في السنوات الخمس الماضية.

وقال ماهر جلفار النائب الأول للرئيس لإدارة خدمات القاعات في مركز دبي التجاري العالمي: «شهدنا زيادة 16 % في عدد الزائرين من رجال الأعمال الصينيين الذين قدموا إلى مركز دبي التجاري العالمي في السنوات الخمس الماضية».

تشمل القطاعات ذات الأداء لسوق الزيارات الرئيسية، الرعاية الصحية والطاقة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والسيارات والنقل والطعام والضيافة.