«سامسونغ» توجّه 116 مليار دولار للرقائق

المصدر: سيؤول - رويترز

تخطط سامسونغ إلكترونيكس لاستثمار 116 مليار دولار في رقائق غير الذاكرة حتى 2030، لتقليص اعتمادها على سوق رقائق الذاكرة التي تتسم بالتقلب وتطوير رقائق لتشغيل السيارات ذاتية القيادة وأجهزة أخرى تعتمد على الذكاء الصناعي.

وتُلقي الخطة الضوء على طموح الشركة الكورية الجنوبية في تحدي منافسين أكبر، هما تي.اس.ام.سي التايوانية في مقاولات تصنيع الرقائق وكوالكوم التي مقرها سان دييغو في تصنيع معالجات الأجهزة المحمولة، في الوقت الذي تنكمش فيه سوق رقائق الذاكرة بحدة بعد طفرة غير مسبوقة دامت لسنوات.

ويتسابق مصنعو أشباه الموصلات في العالم لإنتاج رقائق قوية لدعم تقنيات جديدة مثل شبكات الجيل الخامس للمحمول والسيارات ذات الاتصال الشبكي والذكاء الصناعي.

وقالت سامسونغ، التي وسعت بدرجة كبيرة نشاطها للرقائق عبر الاستثمار الذاتي، أمس الأربعاء إن إنفاقها البالغ 133 تريليون وون (116 مليار دولار) سيتكون من 73 تريليون وون للبحث والتطوير المحلي و60 تريليون وون للبنية التحتية للإنتاج.

وأضافت الشركة أنه من المتوقع أن تساعد خطة الاستثمار الشركة في بلوغ هدفها لتسنم الريادة العالمية ليس فقط في أشباه موصلات الذاكرة، لكن أيضاً في مجال شرائح الدوائر المنطقية بحلول 2030.