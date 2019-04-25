«هواوي» تخترق تحذيرات أمريكا

المصدر: لندن - أ ف ب

أعطت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الضوء الأخضر لشركة هواوي الصينية للمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس (5 جي)، متجاهلة التحذيرات الأمنية من وزراء كبار وواشنطن، بحسب ما أوردت صحيفة «ديلي تلغراف».وقالت الصحيفة أمس إن مجلس الأمن القومي الذي ترأسه ماي وافق على السماح لعملاق التكنولوجيا الصينية بالمشاركة المحدودة في بناء البنية التحتية «غير الأساسية» مثل الهوائيات.

وتم اتخاذ هذا القرار رغم المخاوف التي أثارها كل من وزير الداخلية ساجد جاويد ووزير الخارجية جيرمي هانت ووزير الدفاع غافن وليامسون، ووزير التجارة الدولية ليام فوكس ووزير التنمية الدولية بيني موردونت.

وقالت الشركة في بيان «هواوي ترحب بالتقارير بأن الحكومة البريطانية تتجه نحو السماح لهواوي بالمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس في بريطانيا».