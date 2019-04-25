عروض التأجير تمنح الرفاهية

المصدر: أبوظبي - البيان

أضحت قيادة إحدى السيارات BMW وMINI الفاخرة أمراً غاية في السهولة بفضل عروض التأجير الجديدة والخيارات المتنوعة التي أطلقتها أبوظبي موتورز.وأطلقت أبوظبي موتورز، الوكيل الحصري لمجموعة BMW في أبوظبي والعين، برنامج تأجير يتميز بالمرونة والابتكار، يتضمن طرازات BMW 3 Series وBMW 5 Series وBMW X3 وطراز MINI 5-door.

ومن المتوقع إضافة المزيد من الطرازات الأخرى لإتاحة المزيد من الخيارات المتنوعة للعملاء.

وتتضمن مزايا العرض عدم وجود دفعة أولى وعقد محدود المدة وخيارات ميسرة للدفعات الشهرية مع تأمين شامل، بالإضافة إلى الحماية ضد البطالة غير الطوعية.

وتقدم أبوظبي موتورز أيضاً باقة الخدمات والصيانة التي تشتهر بها مجموعة BMW، وتتضمن جميع الطرازات المتاحة ضمن العرض.