تغيير حجوزات تحسّباً لإضراب

المصدر: استوكهولم - د ب أ

عرضت الخطوط الاسكندنافية أمس على الركاب تغيير حجوزاتهم دون رسوم إضافية تحسباً لإضراب يعتزم الطيارون البدء فيه .وتجري نقابات الطيارين في كل من الدنمارك والنرويج والسويد، والتي ينتمي إليها 95% من طياري الشركة محادثات مع الشركة حول اتفاقية جماعية إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق ومن المتوقع أن يشارك في الإضراب الذي يبدأ غداً نحو 1500 من الطيارين.وتم إعلان الخطة العمالية مطلع أبريل الجاري بعدما فشلت النقابات في التوصل إلى اتفاق مع الشركة.

وعرضت الشركة تغيير حجوزات الرحلات التي من المقرر أن تغادر الجمعة والسبت والأحد والاثنين.