قطار التسوّق الإلكتروني يصل محطة توصيل الخضار الطازج للمنازل في دبي

المصدر: دبي - البيان

مع ارتفاع الطلب على التجارة الإلكترونية وطلب حاجيات الحياة عبر الإنترنت، حضر قطاع الخضار والفواكه بقوّة في هذا المجال في دبي مع نموٍّ زاد على نسبة 250% على مدى 3 سنوات فقط في المنطقة مما يجعله من أكثر مجالات التجارة الإلكترونية توسعاً على الإطلاق ومع هذا النمو، تشارك مختلف المؤسسات والشركات العالمية في توفير هذه الحاجيات على بعد نقرة زر.

ومن أبرز هذه المشاركات جاءت إن آر تي سي والتي تعتبر الموزّع الأكبر في الإمارات وبحصة تزيد على 20% مما في السوق من خضراوات وفواكه حيث قامت بإطلاق منصة إلكترونية توفّر إمكانية طلب أساسيات الحياة وتوصيلها خلال فترة لا تتعدى 24 ساعة.

وتأتي هذه الخطوة تلبية للارتفاع المتزايد لاحتياجات المستهلكين بما يتماشى مع اتجاهات الطلب المتزايد على منصات التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتقدّم المنصة الإلكترونية مجموعة واسعة من الفواكه والخضراوات المحلية والمستوردة ذات الجودة العالية.