الاتحاد للطيران تطلق رحلة خالية من المواد البلاستيكية

المصدر: أبوظبي- البيان

أصبحت الاتحاد للطيران أول شركة طيران في المنطقة تشغّل رحلة خالية تماماً من المواد البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة على متن الطائرة في إطار جهودها لتعزيز الوعي بالآثار المترتبة على التلوث البلاستيكي. وهبطت الرحلة رقم EY484 في بريزبن في أستراليا 22 أبريل بالتزامن مع احتفالات يوم الأرض.

وتأتي الرحلة في إطار التزام الاتحاد للطيران المستمر إزاء البيئة، وتهدف إلى المضي قدماً لما هو أبعد من الاحتفالات بيوم الأرض، مع التعهد بتقليل استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة بنسبة 80% على امتداد كافة أعمال الشركة بنهاية 2022.

وحددت الاتحاد للطيران ما يزيد على 95 منتجاً من المواد البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة في مختلف مقصوراتها وبعد إزالة تلك المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام من رحلة «يوم الأرض»، استطاعت منع 50 كيلوغراماً من المواد البلاستيكية من أن ينتهي بها المطاف في مكبات النفايات.