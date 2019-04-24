«وي تشات» يمنح تسهيلات واسعة للصينيين لزيارة «قمة برج خليفة»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «إعمار العقارية»، أول برنامج مصغّر على الإطلاق على مستوى الوجهات الترفيهية في المنطقة من «وي تشات»، والمدمج كلياً بنظام السداد «وي تشات باي» (WeChat Pay)، في «قمة البرج، برج خليفة».

ويعد البرنامج المصغّر جزءاً من منظومة «وي تشات»، حيث يتيح لمستخدمي التطبيق الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بأعلى منصة مشاهدة في العالم بالإضافة إلى حجز التذاكر مسبقاً.

وستساهم هذه الخطوة في توفير المزيد من التسهيلات للسياح الصينيين في دبي الراغبين في زيارة «قمة البرج، برج خليفة» التي تعد من الوجهات المفضلة لديهم في المدينة والتي يمكن الوصول إليها عبر مدخل خاص من «دبي مول»، الذي يحظى أيضاً بمكانة متميزة لدى الزوار القادمين من الصين.

وقال أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لعمليات المجموعة في «إعمار العقارية»: «تعد قمة البرج، برج خليفة من أبرز الوجهات المفضلة لدى السياح الصينيين. ونتطلع من خلال إطلاق البرنامج المصغّر الجديد إلى إثراء الخدمات التي نوفرها لزوارنا الصينيين، عبر تسهيل عملية حجز التذاكر والحصول على كافة المعلومات التي يحتاجونها حول التجارب المتنوعة التي تقدمها قمة البرج عبر أجهزتهم الذكية».

ويأتي الكشف عن البرنامج المصغّر بعد فترة قصيرة من إطلاق خدمة الدفع الذكي «وي تشات باي» في دولة الإمارات ما يضمن لمستخدمي أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية في الصين إمكانية تخطيط زيارتهم إلى «قمة البرج، برج خليفة» بسهولة تامة. ومع النمو الاستثنائي في عدد الزوار القادمين من الصين، تساهم هذه المبادرة في فتح آفاق جديدة وتأكيد موقع الصين كأحد أسرع الأسواق الموردة للسياح في دبي نمواً.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهة سياحية مفضلة للزوار القادمين من الصين، وتأتي شراكتنا مع تينسنت لتعكس عمق التزامنا توفير أكثر خيارات السداد والتجارب السياحية تميزاً لضيوفنا الصينيين. ولا شك في أن إطلاق برنامج وي تشات المصغّر الجديد الخاص بقمة البرج، برج خليفة سيساهم بدور كبير في تعزيز تجربة الزوار الصينيين ومنحهم مرونة أكبر في تخطيط زيارتهم إلى دبي».

نمو سنوي

وشهدت أعداد السياح القادمين من الصين إلى دبي نمواً سنوياً 12% في 2018 لتبلغ 857 ألف زائر يقيمون لليلة وأكثر. وتنتهج دبي استراتيجية مبتكرة لاستقطاب المزيد من الزوار الصينيين ترتكز على مجموعة من المحاور الأساسية تتضمن عقد شراكات تعاون استراتيجية مع كبرى الشركات المتخصصة مثل «تينسنت»، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المدينة للزوار الصينيين بما يتوافق مع رغباتهم واحتياجاتهم.

ويتيح برنامج «وي تشات» المصغّر أيضاً إمكانية الاطلاع على كافة المعلومات الأساسية من دون الحاجة للاتصال بالإنترنت كما يضم خاصية الحجز لكل من «قمة البرج، برج خليفة» و«قمة البرج، برج خليفة سكاي» بالإضافة إلى ذا لاونج، أعلى ردهة في العالم والتي تم افتتاحها مؤخراً في الطوابق 152 و153 و154. وتقدم ذا لاونج للزوار فرصة مشاهدة أروع الإطلالات على المدينة، بالتزامن مع الاستمتاع بتجربة طعام استثنائية.

وقالت جولييت جو، مدير التسويق في وي تشات: يسرنا أن نشهد هذا التوسع العالمي لمنظومة عمل وي تشات في إطار حرصنا على توفير أفضل المزايا والخدمات للصينيين المقيمين في دبي أو القادمين إليها لغرض الزيارة. ويقدم البرنامج المصغر الخاص ببرج خليفة جولة صوتية حصرية لهذا المعلم العمراني العالمي، ونظام شراء التذاكر.

وأقيم عرض LED خاص على واجهة برج خليفة للاحتفال بإطلاق المبادرة، بحضور نخبة من كبار المسؤولين من إعمار ودبي للسياحة وتينسنت، مطور تطبيق وي تشات للرسائل والتواصل الاجتماعي والدفع عبر الأجهزة المتحركة.