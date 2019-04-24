«سامسونج» تواجه صفعة جديدة

المصدر: سيئول - رويترز

قال مصدر مطلع أمس إن شركة سامسونج للإلكترونيات تسحب جميع عينات الهاتف جالكسي فولد التي وزعتها على مراجعين لتجربتها بعد أن أرهقت الشركة صفعة تلقتها سمعتها بتأجيل موعد إطلاق أول هواتفها القابلة للطي.

وبدلاً من تلقي الإشادات قبل إطلاق الهاتف في 26 أبريل بالولايات المتحدة، ابتليت الشركة الكورية الجنوبية برصد عيوب من قبل مراسلي صفحات التكنولوجيا تضمنت كسوراً وانتفاخات ووميضاً في الشاشات بعد يوم واحد فقط من استخدام العينات.

لكن الانتكاسة التي يتعرض لها الهاتف الجديد البالغ سعره 1980 دولاراً أصغر من أن تقارن بأزمة انفجار بطاريات الهاتف جالاكسي نوت 7 عام 2016 التي دفعت الشركة إلى التراجع عن إطلاق هذا النوع زكبدتها خسائر باهظة .