عرض مصرفي يمنح فرصة ربح جزيرة

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت منصة الخدمات المصرفية الرقمية Liv. التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني عن عرض جديد متميز يتيح لأحد عملائها المحظوظين فرصة ربح جزيرة خاصة.

ودعت Liv. عملاءها الحاليين والجدد للمشاركة في العرض الذي سيستمر حتى نهاية أغسطس 2019، حيث سيكسب العملاء نقاط ولاء «ليفيون» عند استخدامهم تطبيق Liv. أو بطاقة الخصم الخاصة بهم لإنجاز تعاملاتهم المصرفية، أو التسجيل على منتجات جديدة، أو تحديث بياناتهم الشخصية.

ويحظى العملاء الذين يجمعون أعلى النقاط شهرياً بالإضافة إلى 15 عميلاً محظوظاً سيتم اختيارهم عشوائياً، بفرصة الوصول إلى المرحلة النهائية من العرض.

وسيتنافس المشتركون الـ20 النهائيون في مسابقة جماعية لتحديد الفائز بالجزيرة الخاصة بالإضافة إلى جائزة نقدية 100 ألف درهم.

وقال جاياش باتيل مدير منصة الخدمات المصرفية الرقمية Liv.: «لاقت الفكرة حماساً كبيراً عند طرحها على عملائنا، فهي امتياز حصري لنخبة مختارة».