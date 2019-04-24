توسّع شبكات الجيل الخامس

المصدر: دبي- البيان

يشهد العام 2019 توسعاً كبيراً في نشر شبكات الجيل الخامس حول العالم، ما يفتح آفاق النمو بصورة غير مسبوقة أمام مجموعة هواوي لأعمال شركات الاتصالات حيث وقعت الشركة وحتى نهاية مارس، الماضي 40 عقداً مع كبرى شركات الاتصالات العالمية لنشر شبكات الجيل الخامس، وأرسلت أكثر من 70000 محطة أساسية لتلك الشبكات إلى مختلف الأسواق حول العالم.

ونفذت مجموعة هواوي لأعمال المؤسسات أول نقطة وصول لاسلكية واي فاي 6 في العالم تدعم شبكة الجيل الخامس.

وبنهاية الربع الأول نجحت هواوي بتوزيع تجهيزات واي فاي 6 بكميات أكبر من أي شركة حول العالم.

وأطلقت المجموعة منصتها الرقمية واستراتيجيتها «هواوي في الداخل» وتلتزم شركة هواوي تأسيس ركائز رقمنة الصين وتطوير قلب عالم رقمي عبر «المنصة الرقمية» التي تتمتع بإمكانيات شاملة للاتصال وذكاء واسع النطاق.